Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior, el Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana abrió la convocatoria 2026 para que jóvenes de distintas regiones del país accedan a programas tecnológicos virtuales gratuitos, en alianza con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

La iniciativa busca incentivar la formación académica y el desarrollo profesional de personas que pertenecen a poblaciones priorizadas, mediante el beneficio de matrícula cero durante el periodo académico 2026-1.

Programas tecnológicos gratuitos disponibles

La oferta académica habilitada para esta convocatoria incluye cinco programas tecnológicos en modalidad virtual, enfocados en áreas estratégicas para el desarrollo social, comunitario y turístico:

Tecnología en Gestión de la Comunicación en Medios

Tecnología en Gestión Comunitaria

Tecnología en Gestión Ambiental

Tecnología en Gestión Turística

Tecnología en Gestión de Guianza Turística

Estos programas hacen parte de la estrategia institucional para fortalecer el acceso equitativo a la educación superior gratuita en Colombia.

¿Quiénes pueden acceder a la educación gratuita?

La convocatoria no tiene límite de edad y está dirigida a aspirantes que cumplan condiciones socioeconómicas específicas y no cuenten con título profesional. Entre los requisitos para acceder a la matrícula cero se encuentran:

Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3.

Estar clasificado en Sisbén A, B o C, o registrado en el RUV.

Haber presentado la Prueba Saber 11 - ICFES.

Ser bachiller sin título profesional.

Cortesía Jóvenes vinculados al Laboratorio de Paz participan en actividades formativas orientadas al acceso a la educación superior gratuita.

Inscripción sin costo para población priorizada

El proceso de inscripción es gratuito para personas que acrediten pertenencia a alguno de los siguientes grupos priorizados:

Víctimas del conflicto armado.

armado. Pueblos indígenas , afrocolombianos y pueblo Rom o Gitano.

, y pueblo Rom o Gitano. Madres cabeza de familia.

cabeza de familia. Jóvenes registrados en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Para estos casos, el Laboratorio de Paz brinda acompañamiento durante el proceso de postulación.

Cortesía Integrantes del Laboratorio de Paz comparten espacios pedagógicos junto a patrulleros que acompañan y orientan el proceso educativo, en el marco de la alianza con el Colegio Mayor de Antioquia.

Fechas clave de la convocatoria 2026-1

El proceso de inscripción para los programas tecnológicos gratuitos contempla las siguientes fechas:

Pago del PIN de inscripción: miércoles 28 de enero de 2026.

miércoles 28 de enero de 2026. Inscripción en la plataforma del Colegio Mayor de Antioquia: viernes 30 de enero de 2026.

Cortesía Actividades comunitarias lideradas por el Laboratorio de Paz reúnen a jóvenes y formadores, fortaleciendo procesos de convivencia y proyección académica hacia la educación superior.

Canales de orientación e información

Con el fin de facilitar el acceso a la convocatoria, se habilitaron líneas telefónicas de información en distintas ciudades y departamentos del país, donde los interesados pueden recibir orientación sobre el proceso de inscripción y requisitos.

Bogotá – 3187424763

Departamento del Valle -3148095054

Departamento de Nariño - 3153028153

Departamento del Cauca - 3204453614

Cali - 3234122049

Pasto - 3147661313

Chocó – 3145823405

Urabá - 3117550102

Medellín - 3226936285

Atlántico - 3226602547

Departamento de Bolívar - 3046219642

Departamento de Sucre - 3213502365

Riohacha la Guajira - 3229753071

Barranquilla - 3106496383

Cartagena - 3014167927