Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior, el Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana abrió la convocatoria 2026 para que jóvenes de distintas regiones del país accedan a programas tecnológicos virtuales gratuitos, en alianza con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
La iniciativa busca incentivar la formación académica y el desarrollo profesional de personas que pertenecen a poblaciones priorizadas, mediante el beneficio de matrícula cero durante el periodo académico 2026-1.
Programas tecnológicos gratuitos disponibles
La oferta académica habilitada para esta convocatoria incluye cinco programas tecnológicos en modalidad virtual, enfocados en áreas estratégicas para el desarrollo social, comunitario y turístico:
- Tecnología en Gestión de la Comunicación en Medios
- Tecnología en Gestión Comunitaria
- Tecnología en Gestión Ambiental
- Tecnología en Gestión Turística
- Tecnología en Gestión de Guianza Turística
Estos programas hacen parte de la estrategia institucional para fortalecer el acceso equitativo a la educación superior gratuita en Colombia.
¿Quiénes pueden acceder a la educación gratuita?
La convocatoria no tiene límite de edad y está dirigida a aspirantes que cumplan condiciones socioeconómicas específicas y no cuenten con título profesional. Entre los requisitos para acceder a la matrícula cero se encuentran:
- Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3.
- Estar clasificado en Sisbén A, B o C, o registrado en el RUV.
- Haber presentado la Prueba Saber 11 - ICFES.
- Ser bachiller sin título profesional.
Inscripción sin costo para población priorizada
El proceso de inscripción es gratuito para personas que acrediten pertenencia a alguno de los siguientes grupos priorizados:
- Víctimas del conflicto armado.
- Pueblos indígenas, afrocolombianos y pueblo Rom o Gitano.
- Madres cabeza de familia.
- Jóvenes registrados en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Para estos casos, el Laboratorio de Paz brinda acompañamiento durante el proceso de postulación.
Fechas clave de la convocatoria 2026-1
El proceso de inscripción para los programas tecnológicos gratuitos contempla las siguientes fechas:
- Pago del PIN de inscripción: miércoles 28 de enero de 2026.
- Inscripción en la plataforma del Colegio Mayor de Antioquia: viernes 30 de enero de 2026.
Canales de orientación e información
Con el fin de facilitar el acceso a la convocatoria, se habilitaron líneas telefónicas de información en distintas ciudades y departamentos del país, donde los interesados pueden recibir orientación sobre el proceso de inscripción y requisitos.
- Bogotá – 3187424763
- Departamento del Valle -3148095054
- Departamento de Nariño - 3153028153
- Departamento del Cauca - 3204453614
- Cali - 3234122049
- Pasto - 3147661313
- Chocó – 3145823405
- Urabá - 3117550102
- Medellín - 3226936285
- Atlántico - 3226602547
- Departamento de Bolívar - 3046219642
- Departamento de Sucre - 3213502365
- Riohacha la Guajira - 3229753071
- Barranquilla - 3106496383
- Cartagena - 3014167927