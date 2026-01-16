Este viernes 16 de enero, el Área Metropolitana de Barranquilla oficializó el ajuste tarifario del Transporte Público Colectivo y masivo, el cual entrará en vigencia desde el 19 de enero de 2026. La entidad finalmente fijó el pasaje en $3.700 para días ordinarios y $3.800 para domingos y festivos.

De acuerdo con el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), el ajuste tarifario obedece a un estudio técnico de la canasta del transporte, en el que se evalúan periódicamente los costos reales de operación del servicio.

La entidad explicó que para el año en curso el incremento autorizado es del 12,1 %, una cifra inferior al aumento del salario mínimo, que fue del 23 %, y que además tiene en cuenta un IPC del 5,2 % aplicado a los demás componentes de la estructura de costos, como el capital del vehículo, el combustible, el mantenimiento, los repuestos, las llantas, los seguros y otras variables necesarias para garantizar una prestación segura, continua y eficiente del transporte público.

“Este ajuste no es una decisión improvisada. Está sustentado en criterios técnicos, financieros y operativos que buscan garantizar que los ciudadanos sigan contando con un servicio de transporte público estable, seguro y sostenible en el tiempo. Nuestro compromiso es proteger al usuario, pero también asegurar que el sistema pueda seguir funcionando con calidad y responsabilidad”, señaló el director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García.

Modelo de financiación del sistema

De acuerdo con el AMB, los recursos derivados de la tarifa y de los mecanismos de estabilización han permitido materializar “inversiones históricas” para la movilidad del área metropolitana.

El sistema cuenta con dos instrumentos: el Factor de Calidad (FQ) y el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), que permiten de manera autosostenible renovar la flota tanto del Transmetro como del colectivo y mejorar la calidad del servicio público de transporte.

Notificaron que en el último año se han gestionado más de $170.000 millones en inversiones para el fortalecimiento del transporte masivo y colectivo, lo que se ha traducido en mejoras concretas para los usuarios, donde se destacan la renovación del componente troncal y alimentador de Transmetro, con la incorporación de 65 buses articulados y 15 buses padrón, para un total de 80 nuevos vehículos que entraron en operación en el primer mes del 2026.

Asimismo, la consolidación de un modelo autosostenible para el Transporte Público Colectivo, que garantiza la operación, la regularidad del servicio y la estabilidad financiera del sistema.

Por otro lado, se puso en marcha el inicio del proceso de compra de 100 nuevos buses para el Transporte Público Colectivo, que entrarán en operación a partir del primer trimestre de 2026, con una inversión superior a $55.000 millones, orientada a modernizar la flota y reducir el impacto ambiental.

Y finalmente, lograron el inicio de la renovación de los portales y estaciones de Transmetro con una inversión superior a los 10 mil millones.