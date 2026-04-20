Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño en el periodo 2026-2027, la Procuraduría General de la Nación instó a las entidades del orden nacional y territorial a activar medidas de preparación, adaptación y mitigación para reducir sus impactos.

A través de la circular 001 de 2026, el ente de control advirtió sobre los efectos meteorológicos, hidrológicos y socioecológicos que podría generar este fenómeno, e hizo un llamado a la institucionalidad y a las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para anticiparse a los riesgos.

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Entre las principales prioridades señaladas se encuentra la protección de la seguridad hídrica, la prevención de incendios forestales y la conservación de ecosistemas estratégicos, como páramos y humedales. En ese sentido, la Procuraduría enfatizó que el uso del agua para consumo humano debe prevalecer sobre cualquier otro.

El documento también establece la necesidad de fortalecer la toma de decisiones con base en información técnica y sistemas oficiales como el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE) y el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), así como las alertas tempranas del IDEAM.

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En materia energética, el ente de control advirtió sobre la importancia de optimizar la gestión de los embalses y preparar esquemas de respaldo ante una posible disminución en los aportes hídricos para la generación de energía hidroeléctrica.

La circular también establece un marco de cumplimiento obligatorio para las entidades, que deberán activar instrumentos de planificación como los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático, tanto sectoriales como territoriales, así como los planes de contingencia municipales.

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De igual forma, se ordenó la activación inmediata de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y su articulación con el Sistema Nacional Ambiental.

Asimismo, las entidades deberán presentar un informe detallado de las acciones preventivas adoptadas a más tardar el 30 de junio de 2026. La Procuraduría advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones disciplinarias.

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