Las relevaciones frente a un presunto plan para atentar en contra del alcalde Alejandro Char ha convulsionado el ambiente político en el país, teniendo en cuenta que no es el primer caso que se conoce en la antesala de la primera vuelta presidencial.

Para Luis Trejos, investigador en temas de seguridad y profesor de la Universidad del Norte, esta situación debe analizarse dentro de un contexto de deterioro sistemático de la seguridad.

“La violencia política, en el caso colombiano —especialmente contra candidatos y funcionarios elegidos democráticamente—, no es un fenómeno nuevo. la particularidad del momento actual radica en que veníamos de ciclos de violencia concentrados en el plano subnacional o local”, anotó el experto.

En ese sentido, Trejos agregó que “a partir del magnicidio del entonces senador (y precandidato presidencial) Miguel Uribe Turbay, esta violencia vuelve a adquirir una dimensión nacional, lo que incrementa su visibilidad y gravedad”.

Además, anotó que este tipo de situaciones aumenta la presión y el temor en la ciudadanía debido a la alerta hecha por la Policía: “El ciudadano común, así como quienes son críticos frente a la dinámica criminal, perciben que quedan expuestos ante la acción delictiva de estos grupos, lo que profundiza la sensación de vulnerabilidad en el entorno político y social”.

Solicitud de garantías

Las amenazas de muerte en contra el mandatario de los barranquilleros ha generado reacciones desde distintos sectores políticos, que han coincidido en la necesidad de contar con garantías en medio del actual proceso electoral.

Las directivas de Cambio Radical fueron enfáticos al sostener que las amenazas en contra de Char no corresponden a un hecho aislado.

“Es el reflejo del ambiente de hostigamiento constante. Hoy no hay garantías para alcaldes, congresistas ni dirigentes de oposición. La llamada paz total ha significado permisividad con los criminales, mientras se debilita la protección a la oposición”, sostuvo la colectividad.

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A su turno, el Partido Centro Democrático calificó como “inaceptable el uso del terror y la intimidación como herramientas de presión”, al tiempo que solicitó a las autoridades que brinden garantías a los liderazgos políticos del país.

“La democracia no puede claudicar ante los violentos. Seguiremos defendiendo el derecho a pensar y actuar en libertad”, agregó el movimiento político a través de sus redes sociales.

A su turno, el procurador Gregorio Eljach pidió a las autoridades que se adopten, con prontitud, todas las medidas que garanticen la protección de las personas amenazadas, teniendo en cuenta que el Gobierno “ordenó activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y tomar las medidas necesarias”.

En la misma línea, el gobernador Eduardo Verano expuso que este tipo de intimidaciones no solo atentan contra una persona en particular, sino contra toda la institucionalidad.

“Nuestro país no puede dar un paso atrás frente a los criminales ni ceder ante quienes pretenden sembrar el miedo. En el Atlántico cerramos filas en defensa de la vida, la democracia y el respeto por lo público”, recalcó.

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Mientras que Manuel Fernández Ariza, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, hizo un fuerte llamado para que la seguridad se constituya en una prioridad nacional.

“Pretender atentar contra quienes ejercen el liderazgo público, en cualquier escenario, es atentar contra la democracia, las instituciones y la necesidad de construir un mejor país”, dijo.

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Desde la Personería Distrital de Barranquilla, por su parte, se indicó que estas amenazas son un atentado “contra la democracia y los DD. HH.”, por lo que instaron a las autoridades a que actúen con celeridad para su esclarecimiento.

Por último, Mauricio Villafañez, presidente del Concejo distrital, expresó que “la democracia se defiende con ideas y argumentos, nunca con amenazas. Estos hechos atentan contra la institucionalidad, la convivencia y la estabilidad de Barranquilla”.

Desde mindefensa

Un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, fue el encargado de suministrar información a Estados Unidos sobre amenazas contra el candidato Iván Cepeda.

La afirmación fue hecha por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien recalcó que se ordenó mantener todas las capacidades focalizadas para neutralizar cualquier intento de atentado contra cualquier candidato.

“Todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad”, anotó.

Es de anotar que también se han conocido amenazas en contra de Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella.

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