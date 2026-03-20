El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – Icetex– realizó un anuncio importante para los usuarios de crédito educativo que quieran pagar de manera anticipada el monto de su deuda. La entidad explicó que los clientes lo podrán hacer con el beneficio adicional de condonación de un porcentaje del capital adeudado.

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“El beneficio de Condonación Parcial por Pago Anticipado es la gran oportunidad de terminar anticipadamente la deuda con Icetex, de ahorrar dinero y permitir que más estudiantes colombianos accedan a educación superior con esos recursos”, dijo Álvaro Urquijo Gómez, presidente del Icetex.

“El monto de la condonación dependerá de cuántos años quedan por pagar. Es decir, el porcentaje de condonación de capital se genera por cada año completo que se anticipe el pago”, añadió.

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El descuento por pago anticipado se aplicará únicamente a la persona que cumplan con la totalidad de los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al beneficio por pago anticipado?

La condonación parcial por pago anticipado aplicará para beneficiarios del crédito educativo reembolsable del ICETEX y que reúnan los siguientes requisitos:

El crédito debe estar en etapa de amortización (es decir, que el beneficiario de crédito haya terminado la etapa estudios y esté en etapa de pagos).

Estar al día con los pagos.

Los últimos 12 pagos realizados, en su etapa de amortización, deben haber sido realizados a tiempo (dentro de la fecha límite de pago).

Haber pagado por lo menos el 10% del total de las cuotas establecidas del crédito.

Tener un saldo de crédito que debe ser igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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¿Cómo se puede solicitar el beneficio?