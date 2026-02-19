La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) anunció este miércoles 18 de febrero el inicio el proceso de inscripción para las personas interesadas en ser beneficiarias de la política de Gratuidad en la matrícula - Vigencia 2026-1 para el periodo académico (16-02).

La estrategia del Gobierno nacional busca cubrir el costo de la matrícula de los estudiantes – en condiciones de vulnerabilidad económica y social – que están en programas de pregrado, ya sean técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios, en instituciones públicas de educación superior del país.

Los jóvenes iniciarán sus estudios el 31 de marzo y la gestión se realizará a través de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados y del Sistema Nacional de Registro y Control Académico.

Requisitos para postularse a convocatoria de la UNAD

Los estudiantes nuevos o antiguos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

No tener título de un programa profesional universitario.

Demostrar la pertenencia en alguno de los siguientes grupos por medio de documentos garantes de la información:

Estrato socioeconómico 1, 2, 3 o sin estrato.

Población indígena.

Población Rrom.

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Población víctima del conflicto.

Población con discapacidad.

Comunidades campesinas.

Población privada de la libertad.

Grupos A, B o C del Sisbén IV, en cualquiera de sus subgrupos.

Vale mencionar que la acreditación de estas condiciones deberá realizarse mediante documentos que respalden la información suministrada.

¿Cómo postularse a la convocatoria de la UNAD?

Los interesados deberán enviar su postulación a través de correos habilitados por la UNAD en cada centro, la cual estará activar únicamente durante el periodo señalado o hasta que se complete el número de cupos asignados.

“Se tendrá en cuenta un único envió a una única cuenta de correo electrónico, el cual deberá ser al centro más cercano de su lugar de residencia”, indica la institución.

Debe tener en cuenta que la atención se realizará en orden de recepción y se tendrá en cuenta un único envío dirigido a una sola cuenta de correo institucional.

Para los estudiantes antiguos que interesados en el beneficio, deben realizar el envío desde el correo institucional con dominio @unadvirtual.edu.co.

Además, la institución señala que no se aceptarán postulaciones enviadas desde cuentas diferentes.

En caso de tener su cuenta de correo inactiva por no haber registrado matrícula desde hace un año deberán gestionar reingreso en la universidad y podrá enviar la postulación desde un correo personal, adjuntando el Formato Único de Solicitud (FUS) de reingreso debidamente diligenciado.

Los documentos e información necesaria para la postulación

En el correo debe adjuntar una documentación requerida en formato PDF y datos personales como:

Número de documento

Tipo documento

Nombres completos

Grupo étnico

Tipo de Discapacidad (si presenta)

Fecha de Nacimiento

País, departamento y ciudad de Nacimiento

País, departamento y ciudad de Residencia

Dirección

Teléfono

Correo principal

Correo alternativo

Estado Civil

Estrato

Centro de inscripción (Sede de la UNAD)

Programa académico al cual se postula

Número de registro ICFES

Puntaje ICFES

Fotocopia del diploma de bachiller

Fotocopia Acta de grado

Fotografía (tamaño 3x4 - Tipo documento)

Certificado del examen de estado ICFES.

Fotocopia legible del documento de identidad

Pertenencia a grupos poblacionales.

Tenga en cuenta que estos documentos deben adjuntarse en archivos separados y no puede superar los 350 KB.

Además, en el asunto del correo debe escribir: Postulación Política de Gratuidad Vigencia 2026-I 16-02.

Calendario del proceso

El calendario para esta convocatoria indica las siguientes etapas: