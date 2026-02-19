La jueza Vivian Polanía fue hallada muerta el pasado 17 de diciembre de 2025, en su apartamento, ubicado en el barrio Ceiba II de la ciudad de Cúcuta. Dos meses del hecho, Medicina Legal confirmó las casusas que originaron el deceso de la polémica togada.

De acuerdo con el dictamen forense, la causa de la muerte corresponde a una intoxicación aguda por sobredosis de cocaína.

Además, Medicina Legal señaló que los estudios deberán continuar, pues en el cuerpo de la jueza también se hallaron otras sustancias.

El cuerpo de la togada fue encontrado por las autoridades en su habitación, y a su lado estaba su bebé de apenas dos meses de nacido.

Las autoridades recibieron la alerta por parte del esquema de seguridad de la jueza, quienes habían llegado hasta su residencia para el respectivo acompañamiento; sin embargo, no encontraron respuesta, por lo que decidieron notificar a la Policía.

La togada estuvo – para el 2023 – estuvo vinculada a investigaciones por un presunto show erótico al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta. Además, era muy reconocida por sus publicaciones en redes sociales.

Por estos hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó una investigación a las personas que aparecían en el vídeo durante celebración de amor y amistad.