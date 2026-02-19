Mediante una operación militar, el Ejército colombiano, en colaboración con la Policía Nacional, logró en las últimas horas la ubicación y destrucción total de un laboratorio artesanal utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander.

Le puede interesar: Despojo de tierras en Puerto Colombia: ¿origen de la salida del general Urrego de la Policía?

De acuerdo con lo que dieron a conocer las autoridades tras el operativo, dicho laboratorio, que al parecer sería propiedad del ‘Clan del Golfo’, Subestructura Édgar Madrid Benjumea, tenía capacidad para producir al menos 2 toneladas de drogas mensualmente y estaba avaluado en aproximadamente $ 700 millones.

Adicionalmente, se conoció que en medio del allanamiento al sitio, los soldados encontraron más de 1 tonelada de cocaína avaluada en 151 mil millones de pesos.

Vea aquí: El Gobierno Nacional realizará conciertos para apoyar a damnificados por lluvias en Córdoba y Urabá

Con este duro golpe al narcotráfico, las fuerzas militares colombianas lograron evitar la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína que iban a ser enviadas hasta Estados Unidos y Centroamérica.