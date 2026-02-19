El Ministerio de Cultura también suma sus esfuerzos en pro de los damnificados por las inundaciones y demás estragos generados en las dos últimas semanas en el país.

En razón a ello ha programado unos conciertos musicales cuyos recaudos serán destinados a los afectados del departamento de Córdoba y de Urrá.

La denominada jornada Cultura Solidaria se realizará este domingo 22 de febrero a partir de las 3:00 de la tarde en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes - Delia Zapata Olivella.

El concierto reunirá a artistas como César Mora, Cabas, Ilona, Lucio Feuillet, Nicolai Fella, Gabriela Ponce, Maria Fuell, el Coro Nacional de Colombia y otros invitados que se suman a este gesto colectivo. Más que un espectáculo, será una acción concreta para que la música y el escenario se conviertan en apoyo directo para quienes atraviesan esta emergencia.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, sostuvo que “en Colombia, cuando más duele, la cultura aparece. No como adorno, sino como fuerza. Artistas de todo el país se suben al escenario con una sola convicción: que ninguna familia debe enfrentar sola una emergencia”.

A la jornada se han sumado como aliados Cine Colombia, Caracol Televisión, RTVC, Tuboleta, Cruz Roja Colombiana, Teatro R101, Teatro Nacional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Centro Nacional de las Artes y su Teatro Colón, junto a artistas y ciudadanía que deciden sumarse.

¿Cómo participar?

Hay dos maneras de participar. la primera es asistiendo al concierto en Bogotá, comprando la entrada para el evento a través de Tuboleta. La totalidad de este ingreso será donado.

La segunda opción es donar desde cualquier lugar del país o del mundo. El concierto será transmitido por RTVC y Señal Colombia. Durante la jornada, cualquier persona podrá ingresar a la página de Tuboleta, buscar el evento Cultura Solidaria y hacer su aporte por el valor que desee.

Mincultura informó que el 100% de los recursos recaudados será transferido a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente en territorio las acciones de asistencia humanitaria, agua y saneamiento, salud, albergue y recuperación de medios de vida.