El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, le solicitó este miércoles 18 de febrero al Gobierno nacional, representado en sus funcionarios, que le permita implementar de manera transitoria, el mecanismo de Obras por Impuestos en los municipios afectados por las inundaciones.

La propuesta surge porque ya el mandatario de los cordobeses ha adelantado gestiones con empresarios que están dispuestos a aportar a través de esta iniciativa que “sería un mecanismo clave para acelerar la inversión, recuperar infraestructura y apoyar la reactivación económica de nuestras comunidades”, explicó el mandatario al Ministerio de Hacienda en la reunión de este miércoles en la ciudad de Montería.

Agregó Zuleta Bechara que la prioridad de su gobierno es proteger la vida y responder con acciones a los cordobeses.

La reunión con el Gobierno Nacional, con la Consejería para las Regiones, Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, se realizó con el fin de definir acciones estratégicas para atender la emergencia en el departamento, no solo en la fase actual, sino en las que siguen, pues los efectos de las inundaciones tienen impactos en los sectores de vivienda, vías, agro, medio ambiente y economía.

El gobernador también le solicitó al Ministerio de Minas y Energía una mesa de trabajo con la empresa Afinia para evaluar la posibilidad de implementar alivios para las familias damnificadas por la emergencia, especialmente de estratos 1 y 2, e incluso 3, que han tenido que evacuar sus viviendas y enfrentan una crisis económica.

La propuesta contempla también que sea el Gobierno Nacional quien asuma, a través de Minminas, el pago del consumo de energía de las más de 1.500 sedes educativas oficiales de Córdoba durante este año, lo que representa un costo aproximado de 15 mil millones de pesos.

Además Zuleta Bechara anunció que en el marco de la emergencia ambiental, social y económica en Córdoba, implementará un modelo de gobernanza territorial con la creación de 8 comisiones subregionales, en articulación con el Gobierno Nacional y las alcaldías municipales, como parte del inicio del Plan de Recuperación Integral del departamento.

“Estas comisiones permitirán evaluar con precisión las afectaciones en sectores clave como infraestructura vial, puentes, vivienda, servicios públicos, agricultura, comercio y economía local, y de esta forma se consolidará un diagnóstico para definir inversiones y responsabilidades, y estructurar el plan en tres etapas: atención inmediata de la emergencia, recuperación y reactivación económica, y soluciones estructurales que reduzcan la vulnerabilidad del departamento ante futuras temporadas de lluvias”, puntualizó el gobernador de Córdoba.