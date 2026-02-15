En medio de la emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba y la alerta roja que persiste en las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara reiteró este domingo 15 de febrero el llamado a la comunidad a que siga acatando las recomendaciones de evacuación en zonas de alto riesgo.

Lea más: Ideam advierte sobre posibles crecientes del río Sinú ante constantes lluvias: se prevén precipitaciones intensas en Córdoba

En la sesión de hoy del PMU el mandatario cordobés insistió en que la emergencia continúa, con especial atención ante la situación registrada en el embalse de Urrá, debido a las variaciones en el comportamiento de los aportes de caudal al río Sinú por las lluvias de las últimas horas.

“Hoy el llamado es a prevenir cualquier tipo de acción en la que la vida se ponga en riesgo. Debemos continuar evacuando las zonas vulnerables en las tres cuencas principales de Córdoba y también tomar acciones preventivas en la zona costanera por el mar de leva. La prioridad absoluta es preservar la vida tanto de personas como animales”, expresó el gobernador.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Insistió el mandatario que las lluvias anunciadas por el Ideam continúan generando condiciones de riesgo, por lo cual pidió responsabilidad colectiva frente a la situación.

Ver más: En medio de la emergencia por los estragos del frente frío, Córdoba será sede de la Cumbre de Gobernadores

“A la naturaleza no se reta, no retemos la fuerza del agua. Lo material tendremos tiempo de recuperarlo, la vida no”, manifestó.

En el Puesto de Mando Unificado Departamental mantienen el monitoreo permanente sobre el comportamiento del embalse de Urrá, el río Sinú y los demás afluentes del departamento, coordinando acciones con alcaldías municipales, organismos de socorro, fuerza pública y autoridades ambientales.