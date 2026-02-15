Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Durante el miércoles 18 y el jueves 19 de febrero se desarrollará en la ciudad de Montería la próxima Cumbre de Gobernadores.

El lema de este encuentro que se desarrollará en el departamento más afectado con los estragos de los frentes fríos es “Gobernar para proteger la vida, el territorio y la democracia”.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, en calidad de presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), será el anfitrión del encuentro que reunirá a los mandatarios regionales y a altos representantes del Gobierno Nacional, entre ellos al presidente Gustavo Petro.

Desde la FND destacan que esta Cumbre, además de propiciar un encuentro en muestra de solidaridad, unión y compromiso con el departamento de Córdoba y sus habitantes, busca servir de escenario para abordar los retos en materia de gestión del riesgo de desastres, la recuperación de sectores productivos, infraestructura vial y tejido social, así como las garantías para la paz electoral y el voto libre en los próximos comicios legislativos y presidenciales.