Durante el miércoles 18 y el jueves 19 de febrero se desarrollará en la ciudad de Montería la próxima Cumbre de Gobernadores.

Leer más: Mujer herida a bala murió en accidente de tránsito cuando era trasladada a un centro médico

El lema de este encuentro que se desarrollará en el departamento más afectado con los estragos de los frentes fríos es “Gobernar para proteger la vida, el territorio y la democracia”.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, en calidad de presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), será el anfitrión del encuentro que reunirá a los mandatarios regionales y a altos representantes del Gobierno Nacional, entre ellos al presidente Gustavo Petro.

Ver también: Sicariato e intolerancia golpean a Barranquilla y el Atlántico: al menos 11 muertos durante este sábado

Desde la FND destacan que esta Cumbre, además de propiciar un encuentro en muestra de solidaridad, unión y compromiso con el departamento de Córdoba y sus habitantes, busca servir de escenario para abordar los retos en materia de gestión del riesgo de desastres, la recuperación de sectores productivos, infraestructura vial y tejido social, así como las garantías para la paz electoral y el voto libre en los próximos comicios legislativos y presidenciales.