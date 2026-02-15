Barranquilla y el Atlántico enfrentaron en las últimas horas momentos difíciles por una seguidilla de casos de sicariato, aparentemente derivados de las disputas entre estructuras criminales, que dejó una larga lista de hombres muertos.

Leer más: Mujer herida a bala murió en accidente de tránsito cuando era trasladada a un centro médico

La fiesta de carnaval, que prometía arrancar este sábado 14 de febrero por todo lo alto, terminó viéndose empañada por una lluvia de balas y de sangre, eso sí, muy lejos de las zonas de desfiles.

De acuerdo con los informes suministrados por la Policía y con datos aportados por redes de apoyo ciudadano, solo este sábado se registraron al menos nueve homicidios en la ciudad de Barranquilla y dos en los municipios de Manatí y Luruaco.

El primer homicidio se registró en el municipio de Manatí, cuando el reloj apenas marcaba la 1:00 de la madrugada.

La víctima fatal de este episodio fue identificada como Luis Antonio Muñoz Ocampo, de 35 años, quien se encontraba departiendo con alguien más joven en la calle 7 con carrera 4, en el barrio Villa Mati.

creditos La víctima fue identificada como Luis Antonio Muñoz Ocampo de 35 años.

Según testigos, un pistolero a pie se acercó hasta los hombres y, con arma de fuego en mano, les propinó varios disparos, causándole la muerte en el acto a Luis Antonio.

Las balas volvieron a sonar a eso de las 3:45 p. m. en el barrio Las Américas, cuando un sicario irrumpió en una vivienda ubicada en la calle 53 con carrera 3A y asesinó a tres personas que estaban departiendo mientras consumían bebidas embriagantes.

Se conoció que las víctimas fueron identificadas como César Andrés Moya Meza, de 35 años de edad; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años y Luis Gabriel Solano Villa, de 50.

Las víctimas fueron identificadas como César Andrés Moya Meza, de 35 años de edad; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años y Luis Gabriel Solano Villa, de 50.

Luego, a eso de las 5:20 p. m., Sergio Antonio Fruto Barco, de 49 años y conocido como alias Coco, fue asesinado a balazos mientras jugaba dominó con otras personas en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 12 con calle 60, en el barrio La Ceiba.

Sergio Antonio Fruto Barco alias Coco, de 49 años, asesinado en un estadero del barrio La Ceiba.

Según la Policía, ‘Coco’ registraba dos anotaciones por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Además se mencionó que pertenecía al grupo criminal ‘Los Costeños’.

Media hora después, exactamente a las 5:50 de la tarde, un desconocido llegó hasta un inmueble conocido como la ‘Caleta de Judith’, ubicada en la carrera 27 con calle 46 en el barrio San Isidro y abrió fuego contra tres personas que estaban conversando por la zona, acabando en el acto con la vida de uno de ellos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla activó un plan candado para capturar a los agresores, pero no se reportaron aprehendidos.

El occiso fue identificado como Saúl Carmelo Figueroa Córdoba, de 44 años. Mientras que su hermano Ileibo Alfredo Figueroa Córdoba, de 37 años, y Juan Miguel Santos Estrada, de 48, resultaron heridos.

Las autoridades señalaron que Saúl Figueroa registraba tres anotaciones por hurto y tráfico de estupefacientes, mientras que su hermano herido presenta seis anotaciones por tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Caída la noche, hacia las 10:15 p. m., un sicario en moto asesinó a un joven en la carrera 20B con calle 23, en el barrio Las Nieves. La víctima, identificada como Brayan Reales, estaba en compañía de unos familiares, cuando fue acribillado de cinco mortales disparos.

Fotografía de Brayan Reales, asesinado en el barrio Las Nieves.

Malherido, Reales fue trasladado hasta el Camino Simón Bolívar, donde ingresó sin signos vitales.

Siendo las 10:50 p. m., en el sur del Atlántico, una violenta riña en el municipio de Luruaco dejó como saldo una persona muerta y otras dos heridas.

EL HERALDO conoció que el occiso fue identificado como David Fidalgo Kelly, quien era oriundo de la Isla de San Andrés.

Fotografía de David Fidalgo Kelly, asesinado en una riña en el municipio de Luruaco.

Según la Policía del Atlántico, un grupo de personas se encontraba departiendo en la calle 15A entre carreras 18 y 19 en el barrio Galán, en el sector conocido como caseta ‘Los Nativos’.

De un momento a otro, se presentó una riña entre los ahí presentes; un sujeto desenfundó un arma de fuego y atacó a tiros al grupo de personas, impactando a Fidalgo, quien fue trasladado al hospital departamental del municipio de Sabanalarga, donde falleció.

Hacia las 11:00 de la noche, nuevamente en Barranquilla, en la localidad Suroccidente, un hombre fue asesinado a tiros cuando se encontraba cenando con su pareja en un restaurante del barrio La Esmeralda, ubicado en la calle 73C con carrera 15.

Anthony de Jesús Martínez, de 33 años de edad, asesinado mientras cenaba con su pareja.

El occiso respondía al nombre de Anthony de Jesús Martínez, de 33 años de edad.

En esa misma localidad también se perpetró el homicidio de un joven identificado como Dayson Viloria, quien se encontraba en el barrio El Bosque, cuando fue atacado por unos motorizados.

Dayson Viloria, acribillado en el barrio El Bosque.

Finalmente, esta seguidilla culminó en el barrio Costa Hermosa, en Soledad, cuando a eso de las 11:50 p. m., un joven identificado preliminarmente como Miguel Ángel Cobos Suárez alias ‘Mincho’ fue acribillado a balazos por unos desconocidos.

Miguel Ángel Cobos Suárez alias ‘Mincho’, asesinado mientras departía con su familia en el barrio Costa Hermosa de Soledad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla y el Departamento de Policía del Atlántico confirmaron que se intensificarán los operativos en todo el territorio para evitar que se sigan presentando hechos de sangre.

Febrero, que corre a la mitad, suma al menos 49 muertes violentas en el Departamento.