Un lamentable hecho se registró la noche del pasado viernes 13 de febrero en el barrio Los Rosales, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, donde una mujer identificada de manera preliminar como Everis perdió la vida en medio de una cadena de sucesos que hoy son investigados por las autoridades.

De acuerdo con la información inicial, la mujer habría resultado herida de manera accidental con un arma de fuego dentro de una vivienda ubicada en la carrera 91 con calle 98B.

Tras lo ocurrido, fue auxiliada por personas del lugar y traslada en una motocicleta hacia un centro asistencial.

Sin embargo, durante el recorrido, la motocicleta en la que era transportada fue arrollada por otra moto, lo que provocó que Everis cayera al pavimento y sufriera un fuerte golpe en la cabeza.

La mujer fue llevada de urgencia al Camino La Manga, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

De manera preliminar, se indicó que la causa de muerte estaría relacionada con un trauma craneoencefálico producto del impacto contra el suelo.