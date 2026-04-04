Minuto a minuto

Primer tiempo

7’. Mauro Silveira le gana en el mano a mano a Dinenno y salva a Junior en la primera acción clara del juego.

21’. Avilés Hurtado erra el tiro penal para el Deportivo Cali, con un disparo que se va lejos del arco. El partido se mantiene 0-0.

31’. Gol del Cali. Centro desde el costado izquierdo de Correa, Jermein se resbala y la pelota le queda servida al ‘Tití’ Rodríguez, para sacar un remate al centro del arco y vencer la resistencia del arquero Silveira (1-0).

Segundo tiempo

50’. Remate de Jannenson Sarmiento, que despeja el arquero Rodríguez.

61’. Gran jugada individual de Muriel para dejarle servido el gol a Paiva, pero el remate del paraguayo se va por encima del arco.

66’. Canchimbo recibe, supera a su marca y saca un disparo abajo, al primer palo, que ataja el arquero Alejandro Rodríguez.

71’. Gol del Cali. ‘Tití’ Rodríguez recibe de Dinneno y saca un remate, fuera del área, a un ángulo imposible para el arquero uruguayo Mauro Silveira (2-0).

78’. Canchimbo llega hasta la última línea y mete un pase atrás a Muriel, que, libre de marca, falla con el arco a su disposición.

87’. ¡Goool de Junior! Luis Fernando Muriel anota de tiro penal el descuento, engañando por completo al arquero azucarero (2-1).