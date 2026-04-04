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Por:  William González Badillo

Minuto a minuto

Primer tiempo

7’. Mauro Silveira le gana en el mano a mano a Dinenno y salva a Junior en la primera acción clara del juego.

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21’. Avilés Hurtado erra el tiro penal para el Deportivo Cali, con un disparo que se va lejos del arco. El partido se mantiene 0-0.

31’. Gol del Cali. Centro desde el costado izquierdo de Correa, Jermein se resbala y la pelota le queda servida al ‘Tití’ Rodríguez, para sacar un remate al centro del arco y vencer la resistencia del arquero Silveira (1-0).

Segundo tiempo

50’. Remate de Jannenson Sarmiento, que despeja el arquero Rodríguez.

61’. Gran jugada individual de Muriel para dejarle servido el gol a Paiva, pero el remate del paraguayo se va por encima del arco.

66’. Canchimbo recibe, supera a su marca y saca un disparo abajo, al primer palo, que ataja el arquero Alejandro Rodríguez.

71’. Gol del Cali. ‘Tití’ Rodríguez recibe de Dinneno y saca un remate, fuera del área, a un ángulo imposible para el arquero uruguayo Mauro Silveira (2-0).

78’. Canchimbo llega hasta la última línea y mete un pase atrás a Muriel, que, libre de marca, falla con el arco a su disposición.

87’. ¡Goool de Junior! Luis Fernando Muriel anota de tiro penal el descuento, engañando por completo al arquero azucarero (2-1).