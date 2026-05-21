Un hombre identificado como Ramón Arellano Sandoval, de 65 años de edad, ciudadano estadounidense de origen mexicano, fue condenado a más de 30 años de prisión por delitos sexuales en contra de una menor de edad en Medellín, Antioquia.

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De acuerdo a las pruebas presentadas en el juicio, el hombre sostuvo intercambio de mensajes de texto, videos y fotografías con una adolescente de 14 años que vive en Medellín. El ahora condenado, pese a conocer la edad de la menor, insistió y presionó para obtener contenido sexual a cambio de pagos electrónicos.

En el juicio también se detalló que el ciudadano también viajó a Colombia con la intención de encontrarse con la menor, por lo que fue condenado por delitos de intento de explotación sexual e intento de producción de material de abuso sexual infantil.

Sobre el hombre, se conoció que es un reconocido miembro de la comunidad hispana en Nashville en Tennessee, por ser propietario de un club nocturnos de la ciudad, además de ser promotor de peleas de boxeo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al caso por medio de sus redes sociales.

“Esta es la décima sentencia de esta ofensiva internacional contra la explotación de niños, niñas y adolescentes. Y vamos por más”, se lee en la publicación del mandatario local.

Añadió: “Esto es gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional (DIPRO), la Fiscalía Nacional, HSI Colombia, HSI Miami, Migración y la Fiscalía de Florida. Cero impunidad. Quien venga a Medellín a explotar a nuestros niños y niñas será perseguido hasta lograr su condena incluso fuera del país”.