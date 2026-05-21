Luego del caso de la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue intervenida en un centro estético en el sur de Bogotá, la Alcaldía de la capital de la República anunció una serie de acciones en contra de las denominadas “clínicas de garaje”.

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Los operativos fueron realizados por la Alcaldía local de Kennedy, adelantados este martes 20 de mayo, mediante Inspección, Vigilancia y Control (IVC), en contra de establecimientos dedicados a procedimientos estéticos invasivos en esta localidad. El objetivo es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y proteger la salud de los usuarios.

Informó la entidad que en total se visitaron 14 establecimientos que ofrecían estos servicios. Se estableció que cinco de estos sitios no contaban con la documentación requerida ni cumplían con las condiciones exigidas para su funcionamiento y fueron sellados por las autoridades.

“Desde la Alcaldía Local de Kennedy continuamos realizando operativos para garantizar que los establecimientos que prestan servicios médicos y estéticos cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Nuestro compromiso es proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía”, señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy.

La Alcaldía de Bogotá también informó sobre operativos llevados a cabo en un establecimiento ubicado en la calle 80 #19A-01, en el sector de Los Héroes de la localidad de Chapinero, en el que se ofrecían procedimientos estéticos y quirúrgicos sin la autorización requerida para prestar este tipo de servicios en Bogotá.

Durante la intervención, las autoridades ordenaron el sellamiento del establecimiento denominado ‘Dr. Danubio Blanco Beauty Laser’, luego de evidenciar presuntas irregularidades relacionadas con la prestación de servicios de salud y el manejo de medicamentos e insumos médicos.

📢En operativo fue clausurado este sábado un establecimiento ubicado al norte de Bogotá (CL 80 19A 10). Este no contaba con autorización para la prestación de servicios, así como inconsistencias en la tenencia de medicamentos y elementos médicos y quirúrgicos.



No se logró… https://t.co/yqG2zgGBhl pic.twitter.com/1SoQ2SVFiw — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) May 19, 2026

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre los operativos, a propósito del caso de Yulixa Toloza.

“Es una tragedia, sin lugar a dudas, tenemos que hacer mucho más. Hemos aumentado los operativos. Aquí el trabajo tiene que ser en conjunto entre ciudadanía y autoridades para poder luchar. Vamos a redoblar los esfuerzos y a declararle la guerra a esos sitios ilegales que hacen este tipo de procedimientos sin cumplir ningún requisitos que ponen en riesgo la vida de las personas”, declaró Galán.

Recordó la Alcaldía en un comunicado que en https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Prest_Cirugia_Plastica.pdf la ciudadanía puede consultar el listado de IPS y centros estéticos autorizados, así como los establecimientos que cuentan con concepto sanitario favorable para la prestación de servicios personales de belleza.