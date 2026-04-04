En medio de la polémica que ha generado al aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, el presidente Gustavo Petro nuevamente se fue en contra de la Junta del Emisor, asegurando que “no es independiente porque la hija de la señora Alicia Arango es miembro de la junta directiva por decisión de Duque y ella no es independiente de la política electoral de la mamá, que hoy es jefe de campaña de la candidata Paloma Valencia”.

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Asimismo, el jefe de Estado indicó que la junta directiva del Banco de la República perdió la independencia no porque el gobierno se impuso, sino porque “la junta desacató lo que ordena la constitución de 1991, que es que la junta debe coordinar con el gobierno, y no lo hizo, lo avasalló con su decisión ignorante, la mayoría de la junta directiva rompió el acuerdo de paz, que es la constitución de 1991″.

El mandatario manifestó que el Emisor actúa para “destruir” la orden máxima de la Constitución, que es, según sus palabras, su pacto de paz, así como lo es construir un estado social de derecho. Un estado que garantice los derechos fundamentales del pueblo colombiano.

Sobre el aumento de las tasas de interés, Petro aseguró que el Banco de la República tomó una decisión equivocada, y enfatizó que “lo que hizo la mayoría de la junta del Banco de la República es un acto electoral y no científico”.

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“Llenar los bolsillos de los tenedores de títulos de la deuda pública nacional con el trabajo de todas las familias colombianas, no es un acción constitucional, es una acción que proviene de ordenes electorales”, añadió este viernes el presidente de la República, a través de su cuenta de X.

Además, el mandatario aseguró que “en Colombia suceden dos cosas que la diferencian del mundo y por eso este acto desesperado y suicida de la mayoría duquista de la junta directiva del Banco”, dijo, refiriéndose a la “alianza entre sectores rentistas y políticos y economistas neoliberales”.