El Consejo Superior de la Universidad de La Guajira, ratificó de manera unánime a Carlos Robes Julio, como rector de la institución para el periodo 2027-2031.

Luego de la socialización de propuestas por parte de los ternados a la rectoría, el ingeniero obtuvo 9 de 9 votos, lo que lo ratifica como máxima figura de la alma mater para los próximos cinco años.

Esta decisión representa su quinta designación y la segunda ocasión en la que recibe el respaldo unánime del máximo órgano de dirección universitaria, lo que evidencia el reconocimiento de los logros alcanzados desde 2009 y la confianza en su gestión para el presente y futuro de la institución.

Según reveló la universidad, la propuesta de Robles Julio está orientada a fortalecer la sostenibilidad institucional, consolidar los avances en materia de calidad académica y continuar posicionando a Uniguajira como una universidad con mayor proyección internacional, impacto social y compromiso con la transformación del territorio.