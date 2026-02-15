En horas de la madrugada de este domingo 15 de febrero de 2026, hacia las 2:35 de la mañana, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la vía que comunica al corregimiento de Pital, a la altura del Kilómetro 2, en jurisdicción del municipio de Baranoa.

Leer también: Un hombre muerto y dos heridos deja ataque a bala en San Isidro: víctimas registran anotaciones judiciales

De acuerdo con las primeras hipótesis por parte de la Policía, la víctima habría sido arrollada por un vehículo cuyo conductor se dio a la huida tras el siniestro.

La persona fallecida fue identificada como Benjamín Márquez Jiménez, de 71 años de edad.

Tras este hecho, uniformados de la Policía Judicial adelantan labores de inspección técnica, verificación y recolección de información para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y dar con el paradero del responsable.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este caso, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.