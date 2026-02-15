Un ataque sicarial en el barrio San Isidro, localidad Suroccidente de Barranquilla, dejó como saldo un hombre muerto y otros dos lesionados con arma de fuego.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el hecho de sangre se registró hacia las 5:50 de la tarde del sábado 14 de febrero, en la calle 46 con carrera 29, donde se ubica la ‘Caleta de Judith’.

Las víctimas se encontraban en vía pública y se les acercó un sujeto con arma de fuego. Sin dar tiempo a que sus ‘objetivos’ reaccionaran, el pistolero los impactó en repetidas oportunidades.

La víctima mortal fue identificada como Saúl Carmelo Figueroa Córdoba, de 44 años y conocido bajo el alias de Saúl, quien fue trasladado al Hospital Barranquilla, pero terminó falleciendo debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, los lesionados responden al nombre de Ilaibo Alfredo Figueroa Córdoba, de 37 años, y Juan Miguel Santos Estrada, de 48.

Las autoridades confirmaron que el occiso registra tres anotaciones judiciales en Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes.

Mientras que el lesionado Ilaibo Figueroa registra seis procesos en SPOA por tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Asimismo, la Policía indicó que el inmueble conocido como la ‘Caleta de Judith’ ha sido allanado en varias oportunidades y actualmente cuenta con medida cautelar de Extinción de Dominio de fecha 3 de julio de 2024 ante la SAE.

¿Quién dio la orden?

Según información aportada por uno de los lesionados a la Policía, el ataque habría sido ordenado por alias Cachete, jefe de zona del Grupo Delictivo Organizado los Costeños, quien se encuentra privado de la libertad.

Sin embargo, la Mebar adelanta verificación y revisión de cámaras en el lugar de los hechos para conocer móviles y agresores.