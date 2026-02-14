En horas de la tarde de este sábado 14 de febrero se perpetró una masacre en el barrio Las Américas, localidad Metropolitana de Barranquilla, que dejó un saldo de tres personas muertas y varios heridos.

Ataque a bala deja un hombre herido en Villa Esperanza, Malambo

EL HERALDO conoció que las víctimas fueron identificadas como Cesar Andrés Moya Meza, de 35 años de edad; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años y Luis Gabriel Solano Villa, de 50.

Según testigos, las víctimas se encontraban departiendo en compañía de otras personas en una esquina del sector, exactamente en la calle 53 con la carrera 3 A, disfrutando del ambiente folclórico que se vivía por las fiestas del Carnaval.

No obstante, la alegría de la fiesta se convirtió en tristeza cuando, de un momento a otro, unos sujetos en moto se acercaron hasta donde estaban las víctimas y, sin mediar palabra, dispararon en contra de ellos.

Malheridos, los vecinos de la comunidad los auxiliaron, trasladándolos rápidamente hasta la Clínica San Ignacio. Sin embargo, los médicos de turno informaron que los tres hombres habían ingresado sin signos vitales.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha ofrecido mayor detalle sobre los hechos ni se ha pronunciado.

Cabe reseñar que la última masacre que se registró en Barranquilla ocurrió el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando unos sicarios irrumpieron en un partido de fútbol que se jugaba en la cancha de Villa Cordialidad, dejando tres personas muertas y dos mujeres heridas.

Aquel día, las víctimas, identificadas como Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25; y Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos, de 27 años y de nacionalidad venezolana, disputaban un enérgico encuentro futbolero entre amigos. Sin embargo, el ambiente deportivo se vio abruptamente truncado cuando cuatro personas, que se movilizaban en dos motocicletas, abrieron fuego contra los presentes.