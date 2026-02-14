La violencia volvió a sacudir el municipio de Malambo la noche del pasado viernes 13 de febrero, cuando se registró un ataque con arma de fuego en el barrio Villa Esperanza, que dejó como saldo un hombre herido.

De acuerdo con la información preliminar, varios sujetos llegaron hasta el sector donde se encontraba la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido tendido sobre el pavimento.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos del lugar salieron de sus viviendas y al percatarse de la gravedad de la situación, auxiliaron al hombre.

Hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni su estado de salud.

Sin embargo, de manera preliminar se conoció por versiones de testigos que sería conocido con el alias de ‘Jerson’.

Uniformados de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque.