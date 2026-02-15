Un nuevo hecho de violencia se registró en zona urbana del municipio de Malambo, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en plena vía pública.

La víctima fue identificada como Jorge Luis Caballero Medina, de 30 años, quien falleció hacia las 2:00 de la tarde de este domingo de Carnaval 15 de febrero luego de recibir 11 tiros en la cabeza, cuello y manos.

De acuerdo a la información preliminar suministrada por las autoridades, Caballero Medina, se encontraba departiendo con unos amigos en una tienda conocida como ‘La Hormiga’ ubicada en el barrio Villa Esperanza, cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron a abordarlo.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, para luego huir a toda velocidad con su cómplice con rumbo desconocido.

EL HERALDO conoció que el hombre laboraba en una barbería y según las autoridades sería utilizada para la comercialización de sustancias alucinógenas.

Cabe señalar que registraba dos anotaciones dos anotaciones en el SPOA por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (12 de octubre de 2024) y tráfico o porte de estupefacientes (15 de septiembre de 2022).

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.