Un nuevo hecho sicarial cobró la vida de tres personas en el barrio Las Américas. Las autoridades identificaron a las víctimas como Cesar Andrés Moya Meza, de 35 años, John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años y Luis Gabriel Solano Villa, de 50 años, quienes fueron interceptados por hombres armados, cuando se encontraban departiendo en una vivienda ubicada en la localidad Metropolitana, de Barranquilla.

Lea también: Masacre en el barrio Las Américas: ataque a bala en una vivienda dejó tres muertos

Leer más: Mujer muere arrollada cuando era trasladada en un centro médico tras ser baleada en Los Rosales

Se conoció que el ataque a bala se registró a eso de las 3:45 de la tarde de este sábado 14 de febrero, día de la popular Batalla de Flores.

Testigos relataron que un sujeto a pie abordó a Manzur Rodríguez, Moya Meza y Solano Villa – cuando consumían bebidas alcohólicas y alucinógenos – para luego desenfundar un arma y dispararles en diferentes oportunidades.

Tras la ráfaga de bala, residentes del sector auxiliaron a las víctimas y las trasladaron hasta la Clínica San Ignacio a donde los médicos de turno confirmaron que ya no tenían signos vitales.

Lea acá: Policía investiga violento accidente de tránsito en Baranoa que dejó un adulto mayor muerto

EL HERALDO conoció que los hoy occisos se dedicaban a la albañilería, oficios varios y mototaxismo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que en la zona donde se registró la masacre hay injerencia de “Los Costeños”.

Por el momento, las autoridades adelantan investigaciones y revisión de las cámaras de seguridad del sector con el propósito de identificar a los agresores y los móviles del crimen.

Indepaz reportó que esta sería la masacre número 16 en el país.

No olvide leer: Un hombre muerto y dos heridos deja ataque a bala en San Isidro: víctimas registran anotaciones judiciales

Cabe reseñar que la última masacre que se registró en Barranquilla ocurrió el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando unos sicarios irrumpieron en un partido de fútbol que se jugaba en la cancha de Villa Cordialidad, dejando tres personas muertas y dos mujeres heridas.

Aquel día, las víctimas, identificadas como Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25; y Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos, de 27 años y de nacionalidad venezolana, disputaban un enérgico encuentro futbolero entre amigos. Sin embargo, el ambiente deportivo se vio abruptamente truncado cuando cuatro personas, que se movilizaban en dos motocicletas, abrieron fuego contra los presentes.