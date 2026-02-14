el hallazgo con vida del reconocido productor y compositor cartagenero DJ Dever, así como de los dos miembros de su equipo, quienes se encontraban desaparecidos desde la noche del martes 10 de febrero tras un evento musical en el municipio de Tubará, Atlántico.

“Sus dos acompañantes también aparecieron sanos y fueron atendidos en un centro médico de Puerto Colombia tras acercarse a un CAl en la madrugada. Horas después, a las 5:10 a. m., Dever fue hallado en el CAl de Lagos de Caujaral”, detalló el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, este sábado 14 de febrero se produjo el esperado reencuentro con sus familiares. En medio de un ambiente de alegría y agradecimiento, Dever, Anthony y Leo regresaron a sus hogares, donde fueron recibidos entre aplausos, abrazos por vecinos, amigos y miembros de la comunidad.

Tras permanecer más de 70 horas en paradero desconocido, DJ Dever reapareció públicamente y reveló que mientras estuvo retenido llegó a considerar dejar la música e incluso marcharse del país. En declaraciones a El Universal, el productor explicó que el aislamiento y la angustia lo llevaron a enfrentar uno de los episodios más duros y complejos de toda su vida.

“A uno se le pasan muchas cosas por la cabeza”, expresó conmovido. El músico contó que durante el tiempo que estuvo privado de la vista y sin saber qué ocurriría con él, su mente lo llevó a cuestionarse seriamente su continuidad en la industria musical. “Pensé en dejar todo, pensé en retirarme, en irme del país”. Expresó.

No obstante, tras recuperar la libertad, entiende que ese tipo de determinaciones no deben asumirse en medio del temor. “Hoy pienso que no es la solución, que debo pensarlo con calma”.

Momento de su aparición

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó en un comunicado que “siendo aproximadamente la 01:10 a. m. de este 14 de febrero, en la avenida Circunvalar con Cordialidad de la ciudad de Barranquilla, se acercaron a una unidad policial los ciudadanos Antoni García y Leonardo Rodríguez, quienes manifestaron ser acompañantes de DJ Dever”.

De Rodríguez se conoce que es el encargado de la logística de transporte y conductor habitual de DJ Dever en los desplazamientos hacia eventos. Mientras que García es miembro del equipo técnico responsable del montaje, coordinación operativa y soporte de sonido en las presentaciones.

Posteriormente, hacia las 05:10 a. m. de este sábado, el productor se presentó en el CAI Lagos de Caujaral, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, donde fue atendido por uniformados de la institución.

De inmediato, las autoridades activaron la ruta de acompañamiento y los trasladaron a centros asistenciales para su respectiva valoración médica.