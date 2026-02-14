El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció en la mañana de este sábado el hallazgo con vida del reconocido productor y compositor cartagenero DJ Dever, así como de los dos miembros de su equipo, quienes se encontraban desaparecidos desde la noche del martes 10 de febrero tras un evento musical en el municipio de Tubará, Atlántico.

“Sus dos acompañantes también aparecieron sanos y fueron atendidos en un centro médico de Puerto Colombia tras acercarse a un CAl en la madrugada. Horas después, a las 5:10 a. m., Dever fue hallado en el CAl de Lagos de Caujaral”, detalló el mandatario en su cuenta de Instagram.

Agregó que “los tres se encuentran bien, bajo chequeos médicos y listos para reencontrarse con sus familias y regresar a Cartagena”.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó en un comunicado que “siendo aproximadamente la 01:10 a. m. de este 14 de febrero, en la avenida Circunvalar con Cordialidad de la ciudad de Barranquilla, se acercaron a una unidad policial los ciudadanos Antoni García y Leonardo Rodríguez, quienes manifestaron ser acompañantes de DJ Dever”.

De Rodríguez se conoce que es el encargado de la logística de transporte y conductor habitual de DJ Dever en los desplazamientos hacia eventos. Mientras que García es miembro del equipo técnico responsable del montaje, coordinación operativa y soporte de sonido en las presentaciones.

Posteriormente, hacia las 05:10 a. m. de este sábado, el productor se presentó en el CAI Lagos de Caujaral, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, donde fue atendido por uniformados de la institución.

De inmediato, las autoridades activaron la ruta de acompañamiento y los trasladaron a centros asistenciales para su respectiva valoración médica.

Por último, la Policía -a través del Gaula- señaló que continúa adelantando las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Cortesía Dj Dever.

Lo último que se supo del cartagenero antes de su desaparición que es había sido contratado para un evento que se llevaría a cabo la noche del martes 10 de febrero en una cabaña entre Tubará y Juan de Acosta.

Su equipo de trabajo reportó a través de redes sociales que DJ Dever había sido desnudado y maniatado por personas que lo contrataron para amenizar dicha fiesta privada.

¿Quién es DJ Dever?

Deberson José Ríos Caicedo, mejor conocido como Dj Dever, fue criado en el barrio Torices de Cartagena y se popularizó con el Passa Passa Sound System, máquina de sonido que impulsó la carrera de figuras como: Lil Silvio y El Vega, Kevin Flórez, Koffee El Kafetero, entre otros.

También lideró grandes eventos. El pasado 19 de abril de 2025 hizo el ‘Classic night’. Un evento 360° en el que artistas de champeta, dancehall y afrobeat pusieron a vibrar a más de 15 mil personas en la Plaza de Toros de ‘La Heroica’.

Su pasión por la música se dio desde muy pequeño, pues su padre en ese entonces tenía un picó, una máquina grande amplificadora de sonido donde se escuchaba la música africana, creando en él un gusto particular.

“Yo me críe con toda la evolución que tuvo esa música con la champeta cantada en español y ya después de los 15 años empecé mi camino como productor musical, la música africana por medio de mi papá y el género champeta que era lo que normalmente se hacía en Cartagena”, fueron las palabras de Dever sobre sus inicios.

Por unos amigos de su barrio que escuchaban dance hall, comenzó a escuchar este género musical en conjunto con reggaetón, fue en ese momento que decidió fusionar el ritmo urbano con la champeta urbana, empezando a hacer música con su vecino Lil Silvio, quien hoy en día es un gran artista del género, desde allí se empezó a “regar” la voz en Cartagena de que había una persona que fusionaba dichos géneros.

A partir del año 2008, empezaron a llegar diferentes artistas que en su momento no eran tan conocidos como Kevin Flórez y comenzaron a hacer fiestas donde colocaban la música que producían, y por medio de ese sistema fue que se dieron a conocer. Tras largos desafíos y canciones lanzadas llegó el tema ‘A primera vista’ de Lil Silvio & El Vega Feat. Koffe El Kafetero, con el que el género se catapultó.

DJ Dever ha grabado 20 producciones musicales y ha colaborado con grandes artistas como Kevin Flórez, Twister La Voz, Kevin Roldán, Nacho y J Balvin. Actualmente, está haciendo contactos en el exterior para llevar la cultura costera por medio de la música y llegar a más personas.

En su larga trayectoria musical conoció a Sandy Tabacinic, gestora cultural cartagenera del género champeta afrolatino, quien le ha puesto su ingrediente a través de SNYD music con artistas del continente africano creando fusiones entre la champeta, la música urbana y tropical de la costa, que poco a poco se ha dado a conocer y ha gustado a muchas personas.