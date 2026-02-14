Cartagena no sale de la alegría. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, publicó recientemente un video en la red social X informando que el secretario del Interior y Convivencia, Bruno Hernández Ramos, ya se encuentra en Barranquilla junto con el artista y compositor DJ Dever.

Hernández, quien viajó a primeras horas de la mañana hacia la capital del Atlántico en compañía de un grupo de oficiales de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó que el artista se encuentra bien.

“Aquí desde Barranquilla, dándole gracias a Dios, dándole gracias a la Policía Metropolitana de Cartagena por la articulación, al GAULA, a la Policía de Barranquilla, a la Administración Distrital de aquí de Barranquilla, tenemos sano y salvo a nuestro gran artista cartagenero DJ Dever, sano y salvo, cumpliendo la instrucción del señor alcalde para regresarlo a nuestra heroica, en el seno de su familia”, expresó.

DJ Dever, con un rostro marcado por el cansancio, se mostró emotivo ante sus seguidores, agradeciéndoles a todas las personas y autoridades que estuvieron pendientes de su bienestar.

“Muchas gracias por todo el apoyo que he tenido de todo el país, eso fue muy impresionante, gracias a Dios estoy fuera con mis compañeros también, las bailarinas que las soltaron el primer día. Y bueno, muchas gracias, la verdad, es lo que puedo decir”, manifestó el compositor.

Se espera que en las próximas horas, tras superar los chequeos médicos restantes, DJ Dever y sus acompañantes regresen a la ciudad de Cartagena.