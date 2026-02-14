Un atentado a bala se registró el pasado jueves 12 de febrero en el barrio Villa Concepción, en el municipio de Sabanalarga, dejando como saldo dos personas heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Braulio Muñoz Tobar y su hijo Daniel Muñoz Ariza quienes fueron auxiliados y trasladados de inmediato a un centro hospitalario cercano para recibir atención médica. Según la información preliminar, el estado de salud de Daniel es delicado.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni sobre los responsables.