Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada de este sábado 14 de febrero en el municipio de Manatí, donde un ataque con arma de fuego dejó una persona muerta y otra lesionada.

Leer también: Activan protocolo para el retorno de DJ Dever a Cartagena

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, el hecho ocurrió hacia la 1:00de la madrugada en la calle 7 con carrera 4, del barrio Villa Mati.

En el lugar se encontraba Luis Antonio Muñoz Ocampo, de 35 años, cuando fue abordado por un sujeto que se movilizaba a pie, quien sin mediar palabra desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

En el mismo ataque resultó herido un hombre de aproximadamente 26 años, quien se encontraba departiendo con la víctima fatal. El lesionado fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Unidades de la Policía Nacional adelantan labores de investigación y recolección de información para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero del responsable.