El reloj marcaba las 5:10 a. m. de este sábado 14 de enero, cuando los patrulleros que custodiaban el CAI de Lagos de Caujaral escucharon un leve golpe que provenía de la puerta de la garita.

Al abrir, estos observaron a un hombre que vestía un conjunto azul, tenis blancos y una gorra: era Deberson José Ríos Caicedo, más conocido como DJ Dever, quien fue atendido de inmediato por los uniformados.

Rápidamente las autoridades activaron la ruta de acompañamiento y lo trasladaron hasta centros asistenciales para su respectiva valoración médica.

La noticia, que corrió como la pólvora, llegó cargada de alegría hasta la ciudad de Cartagena, donde el alcalde distrital, Dumek Turbay Paz, celebró desde sus redes sociales el regreso del artista.

“En estos momentos los tres están bien. Dever está sano, se le hacen chequeos médicos y ya en breve se reencuentran con su familia y se regresan a Cartagena (…) Así que ya hoy Deverson duerme en casa con su amada Tiffany, quien ha demostrado ser una gran mujer berraca y que nunca se rindió frente a la adversidad, la desinformación y la falta de sensibilidad de muchos para con momentos tan duros como este que ya llegó a su fin”, se lee.

Asimismo, el mandatario informó que el secretario del Interior y Convivencia de Cartagena, Bruno Hernández Ramos, se trasladó hasta la ciudad de Barranquilla en compañía de oficiales de la Policía Metropolitana de Cartagena para traer de vuelta al productor y compositor.

“Dever, Antony y Leo están bien físicamente. Ya fueron valorados. Eso sí, muy agotados como es de esperase pero contentos y agradecidos (…) Permanecen bajo observación para cumplir con los protocolos de rigor establecidos para estos casos de desaparición”, escribió.

Finalmente, Turbay agradeció las labores de la Policía Nacional y demás autoridades durante la búsqueda del compositor y sus dos acompañantes.

“Dios es grande y es momento de darle las gracias a la Policía Nacional y a todas las autoridades y actores que no pararon un solo momento de buscarlo; lo que permitió que hoy estemos celebrando”, culminó.