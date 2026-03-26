En la noche de este miércoles 25 de marzo fue reportado a través de redes sociales un ataque sicarial en el barrio Villa Valery, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

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De acuerdo con las primeras versiones, la acción criminal dejó como saldo un hombre muerto y otro herido.

Al parecer, se trató de un ataque con arma de fuego a la altura del puente del barrio Siete de Abril.

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Los primeros reportes también indican que la víctima mortal sería hombre que trabaja como mecánico en el mismo sector.

Barbero fue asesinado de 10 disparos

El crimen se perpetró en la carrera 16 #71B-25, en el barrio Bajo Valle de Barranquilla.

En la noche del martes 24 de marzo, mientras decenas de personas celebraban el triunfo de Junior sobre los leopardos de Bucaramanga con un modesto 2-0 en el Estadio Romelio Martínez, los habitantes del barrio Bajo Valle permanecían entre el terror y el asombro tras el violento asesinato de un hombre que observaba el encuentro.

Se trata de Jesús Alberto Palacios Andrade, de 34 años y de profesión barbero, quien observaba el encuentro deportivo en su vivienda, ubicada en la carrera 16 #71B-25.

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Hacia las 8:30 p. m., Palacios Andrade se encontraba sentado en la puerta de la vivienda viendo las reacciones tras el triunfo del conjunto rojiblanco cuando, de manera sorpresiva, fue atacado por un sujeto a pie que le propinó 10 violentos disparos.

Malherido, el barbero fue rápidamente auxiliado por los habitantes de la zona, quienes lo trasladaron hasta el Paso Bosques de María donde fue atendido. Sin embargo, falleció minutos después a causa de las heridas.

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Una fuente judicial reveló a EL HERALDO que el hoy occiso registraba una anotación judicial en calidad de indiciado por el delito de porte ilegal de arma de fuego en el año 2024.

Según la Policía, al parecer, el hecho de sangre obedecería a una posible disputa por el control del microtráfico entre los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Asimismo, Inteligencia reveló que el presunto victimario sería un sujeto conocido con el alias de Johnson, quien integraría las filas de ‘Los Costeños’.