En un operativo adelantado en la tarde de este jueves 12 de febrero en Santa Marta, el Grupo Investigativo GAULA Élite de la Dirección Nacional del CTI materializó tres órdenes de captura contra un fiscal seccional y dos funcionarios activos de la Sijín, señalados de los delitos de concusión y falsedad en documento público.

Las detenciones se hicieron efectivas entre las 2:00 y 2:40 p. m., por orden del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de la capital del Magdalena.

Los capturados fueron identificados como Leopoldo Eduardo Montes Dávila, fiscal seccional activo adscrito al grupo URA (Antinarcóticos) en Magdalena; Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, ambos funcionarios activos de la Sijín de Santa Marta.

La denuncia

De acuerdo con el reporte oficial, el pasado 1 de febrero de 2025 el Grupo Investigativo GAULA Élite recibió la denuncia de un ciudadano dedicado al comercio de autopartes, quien aseguró que los hoy capturados, junto con el asistente del despacho, habrían ordenado e incautado de manera irregular una tractomula con su respectiva mercancía en vías nacionales.

Según el denunciante, la incautación se habría realizado bajo la supuesta excusa de que el vehículo transportaba sustancias estupefacientes. Posteriormente, los funcionarios presuntamente le exigieron la suma de $300 millones para devolverle la mercancía.

Investigación en tiempo récord

La investigación fue liderada por la Fiscalía 1 Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en articulación con el GAULA Élite y con apoyo de la Seccional del CTI Magdalena y el grupo especial de investigaciones contra la corrupción.

En un lapso de 10 días, los investigadores lograron estructurar el caso con suficiencia probatoria, mediante la búsqueda, recolección y análisis de elementos materiales probatorios y evidencia física, así como evidencia técnica que permitió identificar a los presuntos responsables y sus roles en la supuesta comisión del delito.

Con base en ese material, el despacho fiscal solicitó las órdenes de captura, que fueron avaladas por el juez de control de garantías y posteriormente materializadas por la Policía Judicial.

Allanamientos y antecedentes

Tras las capturas, las autoridades iniciaron actos urgentes y una diligencia de registro y allanamiento en la oficina del fiscal Leopoldo Eduardo Montes Dávila.

Según información oficial, el fiscal capturado presenta diversas anotaciones en el sistema SPOA y registra investigaciones en su contra por delitos como prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y concusión, entre otros.

Las audiencias preliminares se encuentran en desarrollo, mientras la Fiscalía avanza en la judicialización de los implicados en este caso.