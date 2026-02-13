Los operativos de control contra el delito continúan dejando resultados en el Atlántico. La Policía Nacional capturó a tres hombres por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, en hechos ocurridos en el municipio de Baranoa.

Leer también:

El procedimiento fue adelantado por unidades adscritas al Modelo Nacional del Servicio de Policía, Orientado a las Personas y los Territorios, durante labores de patrullaje, registro y control en la carrera 19 con calle 35, sector conocido como La Caimanera.

Según el reporte oficial, los uniformados interceptaron un vehículo tipo automóvil, color gris, de placas GBW-904. Al solicitarles la señal de pare, los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida a alta velocidad, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras.

Finalmente, los sospechosos fueron alcanzados y detenidos. Durante el registro del vehículo, la Policía halló un arma de fuego de fabricación industrial, tipo revólver calibre 38, junto con seis cartuchos para el mismo.

Al solicitar la documentación correspondiente, los hombres manifestaron no contar con permiso para el porte o tenencia del arma.

Ante esta situación, los sujetos fueron capturados y se les leyeron sus derechos. Tanto los detenidos como el arma incautada y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, reiteró el llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier actividad ilícita o situación que afecte la convivencia ciudadana, a través de la línea gratuita 123, garantizando absoluta reserva.