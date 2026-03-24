El corregimiento de Campeche de Baranoa respondió una vez más con el Festival de la Ciruela en su versión 38, una celebración que une, entusiasma y deja beneficios reales para la comunidad.

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Durante los cuatro días de celebración, esta edición generó ventas por 1.250 millones, superando los 1.000 millones de pesos del año anterior.

Este crecimiento fue impulsado por la comercialización de ciruelas y sus derivados, además de muestras artesanales y una variada oferta de gastronomía, que atrajo a visitantes de distintos puntos del departamento y del país.

Al respecto, el alcalde Edinson Palma destacó que “la versión 38 del Festival de la Ciruela nos demuestra que la cultura y el emprendimiento van de la mano. Este encuentro no solo celebra nuestras tradiciones, sino que también impulsa la economía local, reconoce el trabajo de nuestras hacedoras y genera oportunidades para las familias del corregimiento y del municipio”, manifestó.

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El mandatario destacó el orden y el buen comportamiento de los asistentes que tuvieron el acompañamiento de las autoridades, así como los organismos de socorro durante el desarrollo de las actividades.

De acuerdo con el reporte de la Fundación Festival de la Ciruela, a cargo de Damaris Ortega, el festival se caracterizó por la participación de un destacado número de emprendedores del Atlántico y del interior del país. La afluencia de visitantes fue tan amplia que las calles del corregimiento resultaron insuficientes para contener el entusiasmo de quienes recorrieron cada puesto con el fin de degustar productos, sorprenderse con nuevas presentaciones y disfrutar de sabores tradicionales.

Además de las preparaciones a base de ciruela, los asistentes encontraron opciones para todos los gustos, como almojábanas, obleas, chuzos, raspaos, artesanías y sancochos, entre otras ofertas que hicieron parte del ambiente festivo.

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CONCURSO

Una vez más, el Festival evidenció el talento local en el concurso del mejor plato y la mejor bebida a base de ciruela, una iniciativa organizada por la gestora social Julia Durán y el alcalde municipal, Edinson Palma. En este concurso participaron 23 hacedoras y hacedores.

En esta ocasión, el mejor plato innovador fue Pie de Ciruela, de Emperatriz Torres y el segundo lugar lo ocupó Plum Ice Pop de Daniela Polo. En cuanto a las bebidas, la mejor fue Néctar de Ciruela de Claudia Ucrós, mientras que el segundo puesto correspondió a Plum Jam.

Aunque la ciruela es el corazón de la celebración, el festival propone una experiencia más amplia: derivados elaborados con la fruta, que reflejan el esfuerzo de los productores y emprendedores por convertir un producto del campo en opciones listas para disfrutar y comercializar.

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Así, el Festival de la Ciruela reafirma su importancia como espacio de integración, proyección turística y desarrollo para Baranoa y el departamento.