La alcaldía de Sincelejo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rural y Ambiente, y en asocio con la empresa Italcol, capacitó a más de 150 pequeños avicultores del municipio.

El objetivo es fortalecer la seguridad alimentaria y la economía rural de la capital sucreña.

En desarrollo de la intensa jornada de trabajo, que incluyó asistencia técnica, los avicultores se formaron en buenas prácticas para que sus unidades productivas sean exitosas.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

Conocieron sobre los tipos de concentrados y regímenes alimenticios según la etapa de las aves; protocolos de bioseguridad, cuidado del agua y prevención de enfermedades; adecuación de galpones y condiciones ambientales para mejorar la producción de huevo y prácticas responsables con el entorno para garantizar la calidad del producto final.

De acuerdo con la alcaldía de Sincelejo, “esta alianza no solo busca entregar los insumos, sino asegurar que los pequeños productores tengan el conocimiento necesario para transformar esas gallinas en un negocio sostenible. Al mejorar la productividad de cada ave, se garantiza un mayor flujo de ingresos para las familias rurales y se dinamiza el mercado local de productos frescos”.