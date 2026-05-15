La alianza entre Cenit, que es filial de Ecopetrol; la Compañía de Puertos Asociados (Compas), el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto y la alcaldía de San Onofre hizo posible que 17 unidades productivas de este territorio culminaran con éxito un proceso de formación y dotación para el trabajo.

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Sus miembros, integrantes de un pueblo NARP (Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) que siempre está en pie de lucha, se beneficiaron del proyecto de “Fortalecimiento de la Competitividad Socioeconómica y Ambiental de las Unidades Productivas de la Troncal de Coveñas”.

Alcaldía de San Onofre

La alcaldesa Marta Cantillo Martínez sostuvo que hoy en San Onofre cosechan lo que han sembrado con dignidad, al tiempo que le agradeció a las entidades que contribuyeron para que en este municipio se “continúen escribiendo nuevas historias con el corazón”.

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La entrega de la dotación para el trabajo y con ello la reactivación de la economía en San Onofre, se llevó a cabo en la Cancha La Pola.

Pescadores, artesanas, agricultores, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes que mueven la economía popular que sostiene al país recibieron capital semilla representado en motores para lanchas, aireadores, tanques, embarcación en fibra de vidrio, kits solar básico, cava, computadores, impresoras, kayaks, radios de comunicación, chalecos salvavidas pacífico, remo de aluminio, canoas, hornos industriales, set de calderos, mesas en acero inoxidable, y congeladores.

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Además de vitrina comercial de mostrador, bandejas, camisetas, pendones, guadañadoras, motosierras, bombas fumigadoras, motocultores, trilladora de maíz y un motocarguero tricargo, entre otros.

“Desde la alcaldía de San Onofre mi compromiso es acompañarlos. Que cada insumo que entregamos se convierta mañana en trabajo digno, alimento, turismo y arte. Que esta semilla germine en vida digna para sus familias”, concluyó la alcaldesa Marta Cantillo Martínez.