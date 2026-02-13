La Policía Nacional en el departamento del Atlántico, logra la captura, mediante orden judicial, de un hombre y una mujer, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento de captura se realizó en el municipio de Achí, jurisdicción del departamento de Bolivar, donde unidades adscritas a las Seccionales de Investigación Criminal, SIJIN de los Departamentos de Policía Atlántico y Bolivar, logran la captura de Luis Enrique Rodríguez Maestre y Solmilena Mendez Chavez.

Los hoy capturados, harían parte del Grupo de Delincuencia Común Organizado denominado los ‘Yerba Mala’, quienes se dedicaban a la venta y distribución de estupefacientes en el municipio de Sabanalarga.Cabe señalar que, esta estructura fue desarticulada en julio del año 2025, cuyo resultado arrojó la captura de 8 de sus integrantes, entre ellos su máximo cabecilla Alias Carlos Pereira, actor criminal que pertenecería al GAO Clan del Golfo que, delinque en el departamento del Atlántico.

Los capturados presentan anotaciones judiciales en calidad de indiciado por los delitos de concierto para delinquir por darse tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (2024) y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (2024).

El Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento De Policía Atlántico, invita a la ciudadanía a brindar cualquier información de hechos delictivos o que coloquen en riesgo su seguridad a nuestra línea de emergencia 123, o acercarse a la estación de policía más cercana.