Siendo la 1:25 p. m. de este viernes, las balas sonaron con fuerza entre las calles del barrio Los Ángeles etapa II, anunciando consigo un nuevo hecho de sangre en el Suroccidente de Barranquilla.

La víctima, una joven de tan solo 22 años identificada como Yainis Paola Contreras Acosta, fue asesinada a balazos cuando, según los moradores de la zona, un supuesto domiciliario fue a entregarle unas flores en su vivienda, ubicada en la calle 111B con carrera 11.

Luego de haber recibido el detalle, Yainis Paola se dio medio vuelta con el objetivo de ingresar nuevamente a su habitación. Sin embargo, el desconocido aprovechó aquel descuido y desenfundó un arma de fuego, propinándole varios disparos a la joven.

Malherida, Contreras fue rápidamente auxiliada por sus familiares, quienes la trasladaron a bordo de un taxi hasta el Camino El Pueblito, donde llegó sin signos vitales a causa de las heridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles del ataque y lograr la captura del agresor.