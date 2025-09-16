La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga un nuevo caso de violencia contra la mujer reportado en la madrugada de este martes 16 de septiembre, en la localidad Suroccidente de esta capital.

Leer más: “Edison llegó hasta a la clínica, pero no entró”: madre de Johanna Baca, la mujer que cayó de cuarto piso en Puerto Armónica

De acuerdo con la denuncia recibida por uniformados de la institución armada vecinos de la calle 53 con carrera 24, en el barrio San Isidro, alertaron sobre un caso de violencia intrafamiliar del que habría resultado como víctima Sheilyn Camila Monroy Turizo, de 21 años de edad.

Según la información suministrada a las autoridades la joven fue atacada a cuchillo por parte de su expareja, en el desarrollo de una riña.

Monroy Turizo fue auxiliada y trasladada hasta un centro asistencial, en donde permanece bajo vigilancia médica. Mientras que el presunto agresor, identificado de manera preliminar como Camilo Pardo, habría huido y hoy es desconocido su paradero.

Le puede interesar: Capturan en Sabanagrande a hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 6 años

Este caso sucede días después del doloroso episodio de violencia intrafamiliar que dejó con graves heridas a Johanna Alexandra Baca Echeverría, mujer de 38 años que, según su familia, fue lanzada por su pareja desde el cuarto piso de un edificio del conjunto residencial Puerto Armónica de Soledad, en medio de una riña.

Baca Echeverría hoy permanece en la Clínica La Misericordia de Barranquilla y su familia denunció el caso como intento de feminicidio.

No olvide leer: Joven motorizado muere en accidente a la altura del conjunto Puerto Gaita de Soledad