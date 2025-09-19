Una joven de 21 años, identificada como Sheilyn Camila Monroy Turizo, fue atacada con arma blanca en la madrugada del martes 16 de septiembre en el suroccidente de Barranquilla.

Según las autoridades y la familia, el agresor —presuntamente su expareja— la interceptó en la entrada de su casa, le propinó múltiples puñaladas y luego huyó en una motocicleta. La víctima fue trasladada a la Clínica Murillo, donde permanece en la UCI bajo observación médica.

Esto es lo que se conoce hasta ahora sobre el caso que ha conmocionado a la comunidad del barrio San Isidro.

La relación de Sheilyn Monroy con su expareja y los antecedentes de violencia

De acuerdo con la familia, Sheilyn y el presunto agresor, identificado preliminarmente como Camilo Pardo, habían terminado su relación hace unos tres años por constantes episodios de maltrato físico y verbal.

No obstante, el hombre seguía visitando con frecuencia el hogar bajo el pretexto de ver a los niños, lo que mantenía un ambiente de tensión entre la pareja.

Cómo ocurrió el ataque a cuchillo en San Isidro contra la joven de 21 años

El ataque ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., cuando Sheilyn regresaba a su casa en moto tras salir de un restaurante de comida rápida. El agresor, que estaba escondido en las cercanías, la interceptó y exigió que se fuera con él. Ante la negativa, la empujó, sacó un cuchillo y le propinó varias puñaladas.

“La tiró al piso y le empezó a dar todas las puñaladas. Mi hijo menor, de 13 años, escuchó los gritos desde el balcón y bajó corriendo a ayudarla”, relató la madre de la víctima.

La reacción de la comunidad y el auxilio a la víctima tras el ataque

Vecinos y familiares auxiliaron a la joven y la trasladaron de urgencia a la Clínica Murillo, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Mi hija actualmente está en UCI, está estable, pero lo que le hizo ese hombre fue bastante grave. Estamos esperando en manos de Dios que se recupere y evolucione mejor”, expresó su madre.

Reportes médicos y familiares señalan que la joven recibió alrededor de doce heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas abdomen, espalda, extremidades y hombro.

El agresor huyó en moto, esto se sabe de su paradero

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el presunto agresor escapó en una motocicleta tras el ataque. Hasta ahora, su paradero es desconocido.

La familia presentó la denuncia formal ante la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía. Según confirmaron, la orden de captura está en trámite.

Este caso se suma a recientes episodios de violencia de género en el área metropolitana de Barranquilla. Días antes, una mujer de 38 años resultó gravemente herida tras ser lanzada por su pareja desde un cuarto piso en Soledad, hecho que también fue denunciado como intento de feminicidio.