Tras el violento ataque que sufrió Sheilyn Camila Monroy Turizo, de 21 años, por parte de su expareja sentimental, Camilo Pardo, quien le propinó 12 brutales puñaladas durante la madrugada del martes 16 de septiembre, hoy la joven permanece bajo permanente observación médica.

La joven permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Murillo, mientras sus familiares adelantan las respectivas denuncias contra el individuo que intentó quitarle la vida.

Fue así como Yurik Turizo, madre de la víctima, narró a EL HERALDO los angustiosos momentos que vivió Sheilyn Camila.

“Mi hija actualmente está en UCI, está estable, pero lo que le hizo ese hombre fue bastante grave. Estamos esperando en manos de Dios que se recupere y evolucione mejor”, expresó.

El ataque

Según la madre, los hechos ocurrieron a eso de la 1:00 de la madrugada de este martes, cuando la joven regresaba a casa a bordo de una motocicleta tras haber salido a comer en un restaurante de comida rápida.

El agresor, quien estaba escondido en las cercanías, aprovechando la oscuridad, la interceptó en la entrada del apartamento, exigiéndole a que se fuera con él en su moto, pero Sheilyn Camila se negó.

Ante la negativa, el hombre la empujó, sacó un puñal y comenzó a darle varias puñaladas.

“La tiró al piso y le empezó a dar todas las puñaladas. Mi hijo menor, de 13 años, escuchó los gritos desde el balcón y bajó corriendo a ayudarla. Al verlo, el agresor salió huyendo en su moto”, narró la madre.

Un historial de violencia

De acuerdo con la progenitora, ambos se habían separado desde hacía tres años debido a los constantes episodios de maltrato físico y verbal a los que era sometida la joven de 21 años. Sin embargo, el agresor visitaba con frecuencia el hogar con la excusa de ver a los niños, lo que mantenía la tensión.

“Él estaba obsesionado, quería que volvieran. Esa relación siempre fue violenta y yo nunca estuve de acuerdo. Cuando vivían juntos le pegaba, aunque nunca había llegado a este punto”, aseguró.

La familia informó que ya diligenció la respectiva denuncia ante la Policía Metropolitana de Barranquilla y ante la Fiscalía.

“La orden de captura está casi lista. Faltan unos detalles que nos llamaron para resolver y que ya sea oficial. Él anda escondido, no se ha entregado, pero la idea es que lo capturen para que pague por lo que le hizo a mi hija”, culminó la madre.