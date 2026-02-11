Una grave agresión se registró en la mañana de este miércoles 11 de febrero al interior de una vivienda ubicada en la transversal 1E con calle 80, en el barrio Santo Domingo, localidad Metropolitana de Barranquilla, donde una mujer fue atacada con cuchillo por su propio esposo.

La víctima fue identificada como Maribel Otero Vásquez, de 28 años, quien resultó gravemente herida luego de una discusión con su pareja sentimental, Leider Moreno Areiza, de 27 años.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 8:20 de la mañana, cuando la pareja acababa de llegar a su vivienda tras haber departido e ingerido licor en otro lugar. Según se conoció, Maribel le pidió a su esposo que se quedaran en casa para descansar. Sin embargo, minutos después, el hombre habría intentado salir nuevamente.

Ante la negativa de la mujer, se desató una discusión que pasó rápidamente a la violencia.

En medio del altercado, Moreno Areiza comenzó agredirla físicamente a golpes y posteriormente tomó un cuchillo con el que le causó una herida a la altura del cuello.

Tras el ataque, el presunto agresor huyó del lugar, mientras los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos del sector, quienes acudieron de inmediato a socorrerla y la trasladaron de urgencia a la Clínica San Ignacio, donde permanece bajo observación médica en delicado estado de salud.

Gracias a la rápida reacción de las patrullas del cuadrante y al apoyo de la comunidad, uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron capturar al señalado agresor pocas horas después.

El hombre fue conducido a la URI de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.

Las autoridades informaron que Moreno Areiza, quien se dedica a la actividad de cobradiario, registra tres anotaciones judiciales: una por amenazas, una por violencia intrafamiliar y otra por hurto.

Asimismo, se conoció que Otero Vásquez ya había sido víctima de violencia intrafamiliar en ocasiones anteriores.