El barrio Santo Domingo, en el Suroccidente de Barranquilla, fue escenario de una nueva tragedia en la vía. Esta vez, una adulta mayor falleció tras ser violentamente arrollada por una moto cuando intentaba cruzar la calle durante la tarde de este lunes 9 de marzo.

Leer más: Joven de 19 años es capturado tras ser señalado de agredir a su madre en el sur de Barranquilla

EL HERALDO conoció que la occisa fue identificada como Zobeida Judith Pérez, de 77 años de edad.

Esta casa editorial obtuvo la grabación de una cámara de seguridad de la zona que captó el terrible siniestro vial.

De acuerdo con el metraje, el accidente se registró hacia las 4:40 p. m., cuando Zobeida Judith intentó cruzar la calle 80 con carrera 1C, cuando fue violentamente embestida por una motocicleta que circulaba por el sector.

Tras el impacto, la adulta mayor salió expulsada y se golpeó fuertemente contra el andén. Producto de eso, quedó inconsciente y con una herida en la cabeza de la que emanaba abundante sangre.

Rápidamente, la comunidad auxilió a la mujer y la trasladaron hasta la Clínica La Victoria, donde un médico de turno certificó su muerte tras ingresar sin signos vitales a causa de la lesión.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro vial y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.