En desarrollo de actividades de vigilancia y control, uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura en flagrancia de un joven de 19 años señalado de presuntamente agredir físicamente a su madre en el sur de la ciudad.

Leer también: Padre e hijo fueron baleados mientras vendían frutas en La Sierrita: uno murió

El procedimiento se llevó a cabo cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron alertados sobre un caso de violencia intrafamiliar en el sector de la carrera 33 con calle 11.

Tras verificar la situación, los uniformados le informaron sus derechos como persona capturada por el delito de violencia intrafamiliar y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde quedó a disposición de la autoridad competente.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó:

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y la integridad de las familias barranquilleras.

Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia intrafamiliar para que las autoridades puedan actuar de manera inmediata”.

La Policía Nacional recordó que cualquier situación que afecte la convivencia y la seguridad puede ser reportada a través de la línea de emergencia 123 y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.