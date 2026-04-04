En este Viernes Santo, la Policía Nacional atendió una emergencia en el barrio Vincula Palacio, en Maicao, donde un ciudadano resultó herido tras sufrir una descarga eléctrica mientras instalaba un aire acondicionado en el techo de su vivienda.

El hecho ocurrió en la calle 5 con carrera 29. La víctima, identificada como Hernán Hernández Rodríguez, perdió el conocimiento luego de entrar en contacto con una guaya eléctrica. De inmediato, los uniformados activaron los protocolos de atención, informaron a la central de comunicaciones y coordinaron el apoyo con el Cuerpo de Bomberos y personal especializado.

Los policías, bajo la coordinación del comandante de la Estación de Policía Maicao, mayor Billy Andrew’s, realizaron maniobras seguras para descender al ciudadano del tejado, evitando que sufriera lesiones adicionales. Posteriormente, fue trasladado al Hospital San José, donde recibió atención médica oportuna.

Actualmente, se encuentra fuera de peligro y acompañado de su esposa.

El comandante del Departamento de Policía La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, destacó que este hecho refleja el compromiso de la institución con la vida y la integridad de los ciudadanos, resaltando la rapidez y profesionalismo en la atención de la emergencia.