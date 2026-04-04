El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del ataque terrorista perpetrado con una motocicleta bomba la noche del viernes 3 de abril en el municipio de Briceño. Este atentado dejó un policía herido y daños materiales.

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Ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del ataque terrorista, con motocicleta bomba, en Briceño.



Este atentado dejó un Policía herido y daños materiales. pic.twitter.com/seMHSKT3Af — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 4, 2026

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que este atentado cometido “en plena Semana Santa, responde a una reacción cobarde y es una muestra de debilidad de los grupos criminales que allí delinquen ante las operaciones sostenidas de la Fuerza Pública”.

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“Aunque este ataque terrorista no dejó víctimas fatales, sí constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad al atacar a la población civil y emplear medios y métodos prohibidos por el DIH (derecho internacional humanitario). Estos actos los muestran como lo que son: terroristas que atacan a la gente”, expresó el alto funcionario.

Sánchez Suárez recordó que en la zona donde fue cometido el ataque operan el Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las FARC liderada por alias Calarcá con la que el Gobierno negocia la paz, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

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“La Fuerza Pública tiene activadas todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables, en una región donde delinquen la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y estructuras del autodenominado EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) o comúnmente conocido como Cartel del Clan del Golfo”, añadió el ministro.