Lo que ocurrió en la madrugada del pasado miércoles 1 de abril en el peaje Casablanca, sobre la vía que une Ubaté con Zipaquirá, continúa causando impresión en la comunidad nacional debido a la gravedad del hecho. Cinco personas perdieron la vida, más de una veintena resultaron heridas, y ahora el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirma un elemento que cambia la lectura del caso: el conductor del carrotanque involucrado se lanzó del vehículo en los segundos previos a la colisión.

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Según las primeras informaciones recabadas por las autoridades, el tractocamión no llegó al peaje de improviso con un desperfecto repentino. Todo indica que la falla mecánica se venía gestando desde mucho antes. “Habrá que determinar desde qué punto exacto perdió los frenos, pero ya se han conocido videos e información de que dos kilómetros antes, kilómetro y medio antes, él ya venía con dificultades con el control del vehículo”, señaló Rey en entrevista con ‘Blu Radio’.

En ese trayecto previo al peaje, el vehículo no circuló sin dejar rastro. El gobernador confirmó que el conductor ya había golpeado otros automotores antes de llegar al punto fatal: “Había estrellado algunos vehículos lateralmente y también algunas motocicletas que estaban en el recorrido”. Para ese entonces, incluso circulaban reportes ciudadanos en tiempo real alertando sobre una tractomula que avanzaba sin control por la vía.

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Cuando el vehículo finalmente llegó al peaje donde decenas de carros esperaban en fila para pagar el tiquete, el conductor tomó una decisión que hoy es objeto de escrutinio judicial. “Al momento en que colisiona con el peaje y con los vehículos, pues él se lanza del vehículo”, aseguró el gobernador. El hombre sobrevivió al salto con heridas menores, fue trasladado a un centro médico y posteriormente dado de alta.

El choque generó una explosión y un violento incendio que se propagó con rapidez entre los vehículos involucrados. Los cinco fallecidos se movilizaban en un mismo vehículo, en lo que se convirtió en una de las tragedias viales más dolorosas de la temporada de Semana Santa en el país.

La justicia determinará si el conductor tenía otras opciones

La supervivencia del conductor no lo exime de responsabilidad legal. El gobernador Rey fue cuidadoso al respecto, insistiendo en que todos los hechos deberán ser evaluados por las instancias competentes. “Claramente viene todo el proceso de investigación… un juez deberá revisar efectivamente qué fue lo que ocurrió y evaluar muy seguramente si tenía otras alternativas al momento de haberse lanzado del vehículo”, explicó el mandatario.

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Esta pregunta —si el hombre pudo haber actuado de otra manera para evitar o mitigar la tragedia— será uno de los ejes centrales de la investigación que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Carreteras. La empresa Easy Car Logística, a la cual estaba vinculado el vehículo, también quedó en el centro de las indagaciones.

Más allá de las circunstancias individuales del conductor, el gobernador Rey señaló que este tipo de tragedias no deben analizarse como el resultado de un único error o falla, sino como la convergencia de múltiples factores. “Cuando ocurre un accidente no se debe entender como solamente la falla de un asunto específico, sino una multifalla”, precisó.

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Bajo esa premisa, Rey anunció que junto con el Ministerio de Transporte se realizará una auditoría de seguridad vial en el corredor donde ocurrió el siniestro, administrado actualmente por el Invías. Esta inspección buscará revisar no solo el estado mecánico del vehículo, sino también aspectos de infraestructura como la señalización, las condiciones físicas de la vía, el historial de accidentalidad del sector y los factores humanos que pudieron incidir en el desenlace.

El alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, ya había señalado que la reducción a dos carriles en el sector del peaje pudo haber agravado el impacto.