Una trágica noche de sábado 17 de enero dejó como saldo dos personas muertas en un accidente de tránsito en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena.

El siniestro ocurrió en la vía Barranquilla–Ciénaga, a la altura del kilómetro 56+100, sector conocido como Puente La Barra, cuando una motocicleta fue arrollada por una tractomula.

Los fallecidos fueron identificados como Samer Rodríguez Bolaños, residente de Soledad, Atlántico, quien murió en el lugar, y Yaleidis Carolina García Ospina, de 24 años, quien fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Isabel, donde falleció minutos después. Según testigos, la pareja regresaba de las tradicionales Fiestas del Caimán en Ciénaga cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con las autoridades de Tránsito, la motocicleta fue impactada por la parte frontal derecha de una tractomula Scania G500, placas LQO-719, mientras realizaba una maniobra de adelantamiento. Ambos perdieron el control y cayeron a la calzada, siendo arroyados por el pesado vehículo.

Testigos relataron que, pese a los intentos de auxiliar a la pareja, no pudieron evitar la tragedia. La escena fue acordonada por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, y se requirió la intervención de una grúa para levantar el contenedor del tractocamión y permitir el levantamiento y traslado de los cuerpos a Medicina Legal.

El conductor del tractocamión, Román Andrés Serna Cuartas, resultó ileso y permaneció en el lugar mientras las autoridades realizaban las diligencias. La investigación continúa para establecer con exactitud la dinámica del accidente y determinar responsabilidades.