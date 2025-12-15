Algunos de los estudiantes del Liceo Antioqueño que la madrugada de este domingo 14 de diciembre fallecieron en el accidente del bus en vías de Remedio, se habían deleitado horas antes al son de la canción ‘Esta Vida’.

La popular canción de la autoría de Luis Carlos Monroy que se ha hecho famosa en la voz de Jorge Celedón y el acordeón de Jimmy Zambrano, la corearon algunos de ellos, que coincidieron en la embarcación que los llevó de Tolú a la Isla de San Bernardo con la líder y empresaria del sector turístico del Golfo de Morrosquillo, Alicia del Mar Martínez.

En entrevista con EL HERALDO, la exsecretaria de turismo de Tolú, nos reveló que viajó con algunos de los estudiantes “a los que les canté mi canción favorita ‘Esta Vida’. Es muy lamentable este suceso. Ellos disfrutaron con música de un DJ en la Isla Titipán y yo después les canté y les decía lo importante y bello que es la vida, que hay que disfrutarla, que ya se está acabando el año”, anotó la empresaria turística que le expresa su solidaridad a las familias.

Los muchachos hicieron parte de una excursión de 160 personas que llegaron para viajar a las Islas en cuatro buses este fin de semana. Algunos se hospedaron en el Hotel Loa, de Tolú, al que regresaron a las 4:00 de la tarde del sábado.